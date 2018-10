Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Gartenfachmarkt - ...

Einbruch in Gartenfachmarkt - Briefe entwendet - Bekleidungsstücke gestohlen - Garagentor mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf: Bargeld aus Auslieferungsfahrzeug entwendet

Fulda - Einbruch in Gartenfachmarkt

EICHENZELL. Im Ortsteil Löschenrod ist es in der Zeit von Samstagabend (27.10.) bis Montagmorgen (29.10.) zu einem Einbruch in einen Gartenfachmarkt in der Straße "Im Oberfeld" gekommen. Dabei verschafften sich die unbekannten Einbrecher über das Dach gewaltsam Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Briefe entwendet

FULDA. Aus dem Briefkasten einer Schule in der Carl-Schurz-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (26.10.) bis Montagmorgen (29.10.) mehrere Briefsendungen. Es entstand kein Sachschaden.

Bekleidungsstücke gestohlen

FULDA. In der Zeit von Sonntag (21.10.) bis Freitag (26.10.) stahlen Unbekannte aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Danzebrink-Straße mehrere Bekleidungsstücke. Vermutlich gelangten die Täter über die unverschlossene Hauseingangstür in die Immobilie. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 60 Euro.

Garagentor mit Farbe beschmiert

EICHENZELL. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.10.) das Garagentor eines Mehrfamilienhauses im "Ahornweg" mit hellroter Farbe. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeugenaufruf: Bargeld aus Auslieferungsfahrzeug entwendet

HOFBIEBER. Am Montag (29.10.), in der Zeit von 8:35 Uhr bis 8:45 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Auslieferungsfahrzeug einer Bäckerei Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach Angaben des Fahrers war der Lieferwagen von ihm im Tatzeitraum im Bereich der Straße "An der Insel" für eine kurze Pause abgestellt worden. Bei seinem Wiedereintreffen am Fahrzeug habe er festgestellt, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und Bargeld entwendet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 700 Euro.

