Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Gartenhütte, Werkzeuge ...

Einbruch in Gartenhütte, Werkzeuge entwendet, Auspuffanlage komplett abmontiert, Türschlösser beschädigt,

Vogelsberg - Medieninformation vom 11.06.2018

Einbruch in Gartenhütte Ulrichstein - In eine Gartenhütte in der Siedlung "Burgblick" brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 18 Uhr ein. Nachdem die Täter sich gewaltsam Zutritt in die Hütte verschafft hatten, entwendeten sie daraus mehrere Werkzeuge. Anschließend betraten sie ein Nachbargrundstück und legten dort einen Teil der Beute auf einem Tisch ab. Einen Akkuschrauber sowie einen Akkuwinkelschleifer der Marke Makita im Gesamtwert von circa 500 Euro nahmen die Einbrecher dennoch mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Werkzeuge entwendet Gemünden (Felda)/Ehringshausen - Aus einem Firmenwagen eines Fliesenunternehmens entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 16:10 Uhr und Freitag, 6:50 Uhr in der Mühlgasse mehrere Werkzeuge. Die Diebe brachen an einer Fahrzeugtür das Schloss auf und holten die Arbeitsgeräte heraus. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Auspuffanlage komplett abmontiert Lauterbach - Von einem weißen Mercedes-Klein-Lkw entwendeten unbekannte Täter in der Lezignaner Straße die komplette Auspuffanlage zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 7 Uhr. Die Diebe montierten den Auspuff ab und nahmen ihn mit. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1500 Euro. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Türschlösser beschädigt Alsfeld/Elbenrod - An dem Sportlerheim in Alsfeld/Elbenrod beschädigten Unbekannte die Schlösser der Außentüren zwischen dem 30. Mai und dem 6. Juni. Zudem beschmierten die Randalierer noch die Eingänge mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kiosk eingebrochen Schotten - In den Kiosk am Vogelpark in Schotten brach ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8:30 Uhr ein und entwendete eine kleine Menge Speiseeis. Zuvor öffnete der Eisdieb gewaltsam die Eingangstür. Es entstand ein Sachschaden von rund Eintausend Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de