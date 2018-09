Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Malergeschäft, ...

Einbruch in Malergeschäft, Toilettenhäuschen beschädigt, Kennzeichen gestohlen

Vogelsberg - Mittwoch, 12.09.2018 Einbruch in Malergeschäft

Schlitz - Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Heimstättenstraße ein. Mit einem Pflasterstein schlug er die Schaufensterscheibe ein und entwendete ein Taschenmesser. Der Dieb wurde durch den Eigentümer bei der Tat überrascht und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Er war circa 18 bis 20 Jahre alt und trug eine weinrote Weste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 30 Euro.

Toilettenhäuschen beschädigt

Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, zerstörten unbekannte Täter, in der Zeit vom 16.08 (Donnerstag) bis 30.08 (Donnerstag), ein Toilettenhäuschen an dem Grillplatz in der Verlängerung der Straße "Eichenweg". Sie richteten einen nicht unerheblicher Sachschaden von rund 800 Euro an..

Kennzeichen gestohlen

Alsfeld - In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Täter in der Merschroder Straße die beiden Kennzeichen VB-AL 693 von einem Opel Zafira. Der entstanden Schaden läuft sich auf rund 50 Euro.

