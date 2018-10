Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Spielothek

Einbruch in Spielothek

Bad Hersfeld - Bad Hersfeld - Am frühen Donnerstagmorgen (4.10.), gegen 05.00 Uhr, brachen mehrere Diebe in eine Spielothek in der Webergasse ein. Sie brachen gewaltsam die Eingangstür auf und betraten die Innenräume. Dort hebelten sie mehrere Spielautomaten und einen Geldwechsler auf. Außerdem nahmen sie einen grauen Tresor (40 x 30 Zentmeter) mit, den sie aus der Wand gebrochen hatten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Beute dürfte allerdings mehrere tausend Euro betragen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de