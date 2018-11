Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Vereinsheim: 6.000 Euro ...

Einbruch in Vereinsheim: 6.000 Euro Sachschaden - Auto zerkratzt

Vogelsberg - Einbruch in Vereinsheim: 6.000 Euro Sachschaden

WARTENBERG. Zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Angelsportvereins ist es in der Zeit von Dienstagabend (30.10.) bis Mittwochmittag (31.10.) im Wartenberger Ortsteil Angersbach gekommen. Dabei durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten mehrere Getränkekisten im Gesamtwert von rund 50 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Einbrecher zunächst gewaltsam über die dortige Eingangstür ins Vereinsheim zu gelangen, scheiterten jedoch. Im Anschluss schlugen die Täter mehrere Glasbausteine des Objektes ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der weitere Versuch, im Inneren einen Getränkeautomaten aufzubrechen, blieb erfolglos. Das Vereinsheim befindet sich außerhalb der Ortslage von Angersbach parallel zur B 254 im Bereich der Straße "Am Bahnhof / Tongrube Angersbach". Der verursachte Sachschaden von rund 6.000 Euro übersteigt das Diebesgut um ein Vielfaches.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Auto zerkratzt

SCHOTTEN. Am Mittwochmittag (31.10.), zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Lack eines violetten VW Caddy mit einem unbekannten Gegenstand. Der Pkw war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der "Lohgasse" abgestellt worden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90, die Polizeistation Lauterbach 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de