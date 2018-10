Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Vogelsberg - Alsfeld - In der Bachstraße brachen Diebe zwischen dem 1. Oktober und Mittwoch (10.10.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Zunächst hebelten die Täter die Kellertür auf und gelangten über das Treppenhaus zur Wohnungseingangstür der Geschädigten. Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

