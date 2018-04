Polizeipräsidium Osthessen / Einbruch, Kennzeichendiebstahl, ...

Einbruch, Kennzeichendiebstahl, Körperverletzung / Medienmeldung von Dienstag, 10. April 2018

Lauterbach - Mann niedergeschlagen - Zeugenaufruf

Alsfeld - Wie die Polizei bereits in ihrer Medieninformation vom 26.03.18 berichtete, eskalierte am 24.03.18, gegen 5:30 Uhr in der Volkmarstraße ein Streit zwischen einem 35-Jährigen aus Alsfeld und mehreren unbekannten Personen, bei dem der 35 Jährige von den Unbekannten niedergeschlagen wurde. Der 35-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen an einer Hand und im Gesicht. Nach dem Handgemenge lief der Verletzte in Richtung Schellengasse, wo ihn ein Passant in Höhe des Amtsgerichts fand und die Polizei alarmierte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus, dass er inzwischen wieder verlassen konnte.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach dem Fahrer eines dunklen Kombi, der beim Auffinden des Verletzten mit seinem Fahrzeug aus Richtung des Amtsgerichts kam und in Richtung Post abbog sowie einer Frau, die mit einem roten PKW in Höhe des Amtsgerichts stand und gebeten wurde Polizei und Notarzt zu verständigen.

Beide werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (06631) 97 40 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen von blauem Mercedes entwendet

Schlitz - Zwei Saisonkenneichen VB-S470 entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag von einem Mercedes. Das Fahrzeug war außenliegend auf einem Gartengrundstück in der Straße "Amtsecke" abgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 80 Euro.

Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 9 74 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Geschäftsgebäude

Alsfeld - in der Nacht zum Dienstag, gegen 01.00 Uhr, brachen Unbekannte mit brachialer Gewalt in ein Geschäftsgebäude in der Karl-Bröger-Straße ein und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. In dem Gebäude betraten und durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 9 74 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Rückfragen an: PHK Roman Eisenbach Polizeipräsidium Osthessen Presse und Öffentlichkeitsarbeit eMail: Pressestelle-Lauterbach.ppoh@polizei.hessen.de Tel.: 06641/971-120 FAX: 06641/971-109

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de