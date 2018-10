Polizeipräsidium Osthessen / Einbrüche - Sachbeschädigungen - ...

Einbrüche - Sachbeschädigungen - Diebstähle

Vogelsberg - Pkw zerkratzt

Schlitz - In der Zeit von Donnerstag (27.09) bis Freitag (28.09) beschädigten Unbekannte in der Straße "Siebertshof" einen roten Seat Ibiza. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten die Täter die komplette Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90, Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Schule

Lauterbach - In der Nacht von Donnerstag (27.09) auf Freitag (28.09) brachen Unbekannte in die Vogelsbergschule ein. Über ein Fenster auf der Rückseite gelangten die Täter in das Schulgebäude und hebelten hier mehrere Schränke und Automaten auf. Die Diebe entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Wahlplakat

Lauterbach - In der Nacht von Samstag (29.09) auf Sonntag (30.09) beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße zwei Wahlplakate. Die Täter rissen die Plakate von den Laternenmasten und zerrissen sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Schaufensterscheibe eingeworfen

Lauterbach - In der Nacht von Samstag (29.09) auf Sonntag (30.09) beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße eine Schaufensterscheibe. Mit einem Stein warfen die Täter diese ein und zerstörten sie komplett. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Diebstahl von Baustellengelände

Mücke / Atzenhain - In der Nacht von Freitag (27.09) auf Samstag (28.09) stahlen Unbekannte Täter eine Bodenstabilisierungsfräse der Marke "Wirtgen" von einer Baustelle in der Nähe des Maxi-Autohofes. Die Diebe nutzten vermutlich zum Abtransport der Fräse einen Traktor oder einen Lkw-Auflieger. Der Wert des Diebsgutes beläuft sich auf rund 62.500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw zerkratzt

Lauterbach - In der Zeit von Freitag (28.09) bis Sonntag (30.09) beschädigten Unbekannte in der Straße "Marktplatz" einen braunen Hyundai. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten sie die komplette Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Versuchter Einbruch in Schule

Alsfeld - Am Samstag (29.09), gegen 22:45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und versuchten eine weitere Türe aufzubrechen. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bushaltestelle beschädigt

Schotten - Am Sonntag (30.09), gegen 23 Uhr beschädigten Unbekannte eine Bushaltestelle in Straße "Am Vulkaneum" im dem sie eine Scheibe einschlugen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

