Polizeipräsidium Osthessen / Fahrrad gestohlen, BMW entwendet, ...

Fahrrad gestohlen, BMW entwendet, Einbruch gescheitert, Farbschmierereien an Bahnhofsgebäude, Bargeld entwendet

Vogelsberg - Medieninformation vom 13.03.2019

Fahrrad gestohlen Lauterbach - Ein weißes Mountainbike stahlen unbekannte Täter am Dienstag (12.3.), zwischen 8:40 Uhr und 11:30 Uhr, in der Straße "Hinter dem Spittel". Das Fahrrad hat einen Wert von circa 180 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

BMW entwendet Wartenberg/Angersbach - Einen dunkelgrauen BMW entwendeten unbekannte Autodiebe in der Straße "Auf der Hahlshub" im Wartenberger Ortsteil Angersbach am Dienstag, gegen 3 Uhr. Der Pkw hat einen Wert von circa 9.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch gescheitert Lauterbach - Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag (11.3.), 15 Uhr und Dienstag (12.3.), 12:30 Uhr, in der Lessingstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Sie probierten die Hauseingangstür aufzuhebeln und wurden vermutlich dabei gestört. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Farbschmierereien an Bahnhofsgebäude Homberg (Ohm) - In der vergangenen Woche beschmierten unbekannte Täter, zwischen Mittwoch (6.3.), 18 Uhr und Donnerstag (7.3.), 7 Uhr das ehemalige Bahnhofsgebäude in Homberg (Ohm) mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Bargeld entwendet Alsfeld/Lingelbach - Aus einem Kellerraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Breitenbacher-Straße entwendete ein unbekannter Täter am Montag (11.3.), gegen 2:20 Uhr eine geringe Menge Bargeld sowie eine Kreditkarte. Wie er in den Keller gelangte, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

