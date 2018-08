Polizeipräsidium Osthessen / Fahrrad gestohlen, Einbruch in ...

Fahrrad gestohlen, Einbruch in Firma, Caritas eingebrochen, Farbschmiererei an Gesamtschule, Kratzer im Lack

Vogelsberg - Medieninformation vom 28.08.2018

Fahrrad gestohlen Lauterbach - Ein Mountainbike stahlen unbekannte Täter am Samstag, gegen 17 Uhr, im Stadtpark in Lauterbach. Das Fahrrad der Marke Scott/Contessa stand an einem Zaun und war mit einem Drahtschloss gesichert. Der oder die Diebe brachen das Schloss auf und nahmen das Fahrrad samt Sicherung mit. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Firma Lauterbach - In eine Firma für Fahrzeugbau brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7:50 Uhr in der Straße "Am Brennerwasser" ein. Die Diebe hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend betraten sie ein Büro und entwendeten daraus mehrere Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Caritas eingebrochen Alsfeld - In das Haus der Caritas in der Straße "Im Grund" brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag und Montag ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam mehrere Türen und verschafften sich so Zutritt in die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Farbschmiererei an Gesamtschule Schotten - An der Gesamtschule in Schotten beschmierten Unbekannte die Fassade und einen Parkplatz mit Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 16 Uhr und Montag, 7:30 Uhr. Die Täter verursachten einen Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kratzer im Lack Lauterbach - Auf dem Parkplatz eines Textil-Discounter in der Lindenstraße ritzten unbekannte Täter am Montag, zwischen 12:40 Uhr und 13 Uhr, mehrere Kratzer in den Lack eines braunen VW/Golf. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

