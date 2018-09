Polizeipräsidium Osthessen / Fahrzeugteile gestohlen - In ...

Fahrzeugteile gestohlen - In Wohnung eingebrochen

Fulda - Fahrzeugteile gestohlen

FULDA. Im Stadtteil Kohlhaus betraten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (25.09.) das Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße und entwendeten mehrere Fahrzeugteile von einem schwarzen BMW im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Das Auto war auf dem dortigen Gelände zum Verkauf abgestellt worden. Die Täter stahlen den Kühlergrill und die vordere Beleuchtungseinrichtung. Zudem schlugen sie eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum das Lenkrad samt Airbag. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

In Wohnung eingebrochen

FULDA. Unbekannte drangen am Dienstagnachmittag (25.9), in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Klee-Straße im Fuldaer Stadtteil Neuenberg ein. Nach den bisherigeren Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Schmuck sowie geringe Summen Bargeld. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 800 Euro.

