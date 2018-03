Polizeipräsidium Osthessen / Flieden-Rückers - Dachstuhlbrand in ...

Flieden-Rückers - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Fulda - Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR sind das Ergebnis eines Dachstuhlbrandes in einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg in Flieden-Rückers. Der Brand wird der Feuerwehr gegen 19:15 Uhr gemeldet. Diese begibt sich mit 80 Kräften der Feuerwehr Flieden und Fulda an die Brandörtlichkeit. Ebenso ist ein Betreuungszug des Deutschen Roten Kreuzes zur Brandstelle unterwegs. In dem Mehrfamilienhaus sind 29 Personen wohnhaft. Da der Brand im Dachgeschoss des Hauses ausbrach, konnten sich alle anwesenden Bewohner selbständig in Sicherheit bringen. Eine weibliche Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur Beobachtung in das Klinikum Fulda verbracht. Gegen ca. 21:15 Uhr hat die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen. Das Haus ist aufgrund des Brandes zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner kommen allesamt bei Bekannten und Freunden unter. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

(Berichterstatter: POK Höfer - PSt. Fulda)

