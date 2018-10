Polizeipräsidium Osthessen / Gastro-Sonnenschirme auf ...

Gastro-Sonnenschirme auf Wasserkuppe gestohlen - Einbruch in Bäckereifiliale gescheitert - Fahrrad entwendet

Fulda - Gastro-Sonnenschirme auf Wasserkuppe gestohlen

GERSFELD/WASSERKUPPE. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagnachmittag (2.10.) bis Mittwochmorgen (3.10) vom Außenbereich eines Imbissstandes auf der Wasserkuppe mehrere Gastro-Sonnenschirme. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der blauen Sonnenschirme eines regionalen Getränkeherstellers sowie der rot-orangefarbenen Sonnenschirme einer regionalen Brauerei im Wert von rund 800 Euro einen Kleintransporter.

Einbruch in Bäckereifiliale gescheitert

FULDA. In der Nacht zu Mittwoch (3.10.) versuchten Unbekannte in eine Bäckereifiliale am Fuldaer "Borgiasplatz" einzubrechen. Dabei scheiterte der Versuch, eine Tür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Fahrrad entwendet

FULDA. Zwischen Dienstagabend (2.10.) und Mittwochmittag (3.10.) ist es in der Heinrichstraße zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Der Diebstahl wurde gegen 13:30 Uhr bemerkt. Am Vorabend war das Rad im Wert von rund 200 Euro vom Eigentümer gegen 20:30 Uhr an einer Straßenlaterne mit einem Schloss gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de