Polizeipräsidium Osthessen / Gemeinsame Pressemeldung der ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen von Freitag, den 23. März 2018

Fulda - Durchsuchungen im Drogenmilieu

Fulda - Bereits am 20. Januar 2018 war ein 33-jähriger Mann in seiner Petersberger Wohnung festgenommen worden. Zeugen hatten der Polizei den starken Geruch nach Marihuana aus der Wohnung gemeldet. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten der Operativen Einheit Fulda mehrere Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel. (wir berichteten am 24.1.2018). Der 33-Jährige befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnte das Rauschgiftkommissariat der Kripo Fulda mehrere Personen ermitteln, die von dem 33-Jährigen Rauschgift käuflich erworben hatten. Die Staatsanwaltschaft Fulda beantragte bei dem zuständigen Amtsgericht Fulda die Beschlüsse zur Durchsuchung der Wohnungen. Diese wurden am Mittwoch (21.3.) zeitgleich in Fulda und Petersberg vollstreckt.

Dabei fanden die Polizeibeamten insgesamt fast 50 Gramm Kokain, 520 Gramm Haschisch und zwei Ecstasy Tabletten, die im Straßenverkauf etwa 10.000 Euro erzielt hätten. Außerdem stellten die Beamten diverse Utensilien zum Handel und Gebrauch von Betäubungsmitteln sowie drei verbotene Waffen (ein Würgeholz und zwei Messer) sicher.

Die vorläufig festgenommenen fünf Männer sind im Alter von 27-45 Jahren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden sie entlassen.

