Polizeipräsidium Osthessen / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme eines vermeintlichen Pelzankäufers: Schmuck betrügerisch erlangt und gestohlen

OSTHESSEN / FULDA / ALTENSTADT. Bereits am vergangenen Donnerstag (13.09.) haben operative Einheiten der ost- und mittelhessischen Polizei bei Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizei Fulda einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Hagen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen über einen längeren Zeitraum Wertgegenstände im Rahmen von vermeintlichen Pelzankaufsgeschäften in Wohnungen betrügerisch erlangt und gestohlen zu haben. Vorausgegangen war eine Flyeraktion in den örtlichen Printmedien, in welcher der Ankauf von Pelzmänteln durch den 41-Jährigen beworben wurde.

Nach umfangreichen Ermittlungen von Beamten des Fuldaer Einbruchs- und Diebstahlskommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda konnte der 41-jährige Tatverdächtige schließlich am Donnerstagabend (13.09.) im Zuge operativer Einsatzmaßnahmen in seiner Hotelunterkunft in Bad Salzschlirf festgenommen werden. Vorangegangen war ein "Kundenbesuch" in Altenstadt am Morgen, bei dem er sich Schmuck im Gesamtwert von rund 2.500 Euro von einer 85 Jahre alten Frau unter dem Vorwand, eine genaue Überprüfung des Wertes noch in Erfahrung bringen zu müssen, übergeben ließ. Als Pfand wurden 50 Euro zurückgelassen. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass von dem Täter weiterere Schmuckstücke entwendet wurden.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten die Ermittler im Hotelzimmer des 41-Jährigen neben hohen Summen Bargeld auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Schmuckstücken und Münzen, die vermutlich aus Straftaten stammen. Nach ersten vorläufigen Schätzungen dürften die aufgefundenen Gegenstände einen Wert von mehreren Tausend Euro haben. Der Festgenommene macht zur Herkunft der Wertsachen keinerlei Angaben.

Da kein Haftgrund begründet werden konnte, wurde der Täter am Freitag (14.09.) entlassen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Weitere Geschädigte, die Opfer einer solchen Masche geworden sind und noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten, sich zeitnah mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Osthessen auf die Veranstaltung "SENIOREN SIND AUF ZACK" am Mittwoch, dem 19. September, von 14 bis 18 Uhr in der Stadthalle Bad Hersfeld und am Dienstag, dem 23. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Aula der Sparkasse in Lauterbach, Bahnhofstraße 47, hin. Bei diesen Veranstaltungen erhalten die Besucher weitere wertvolle Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Harry Wilke Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecher Tel. 0661/924-2705

Dominik Möller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. 0661/105-1011

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de