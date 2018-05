Polizeipräsidium Osthessen / Gerangel vor Apotheke, ...

Gerangel vor Apotheke, Körperverletzung Burgruine Wartenberg

Vogelsberg - Medieninformation vom 04.05.2018

Gerangel vor Apotheke Lauterbach - Vor einer Apotheke in Kanalstraße kam es am Donnerstag, gegen 12:10 Uhr zu einem Gerangel zwischen zwei Personen. Ein 36-Jähriger aus Lauterbach war vor dem Arzneimittelgeschäft von einem unbekannten Täter angerempelte worden. Nach einem kurzen Wortwechsel zog der Unbekannte ein Messer und bedrohte damit den 36 Jahre alten Mann. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Einem Zeugen gelang es, die Auseinandersetzung zu beenden und trennte die beiden Parteien. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der Verdächtige soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine verwaschene Jeans und einen beigen Pulli. Vom Erscheinungsbild her könnte es sich um einen südländischen oder nordafrikanischen Typ gehandelt haben. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Körperverletzung Burgruine Wartenberg Wartenberg/Angersbach - Zu mehreren Körperverletzungen kam es am 1. Mai bei einem Fest auf der Burgruine Wartenberg in Wartenberg/Angersbach durch einen 17- und 18-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Der 18 Jahre alte Täter hatte vermutlich mit einem Schlagwerkzeug drei Personen gegen 16 Uhr geschlagen und diese zum Teil schwer verletzt. Der jüngere Tatverdächtige soll eines der Opfer, das auf dem Boden lag, getreten haben. Die Hintergründe der Taten sind derzeit noch unklar. Aber auch andere Besucher, die dem Alkohol schon stark zugesprochen hatten, verhielten sich teilweise aggressiv und warfen wahllos mit Flaschen um sich.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de