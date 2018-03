Polizeipräsidium Osthessen / Holzdiebstahl an Bahnstrecke Bebra ...

Holzdiebstahl an Bahnstrecke Bebra - Bad Hersfeld / Beide Autokennzeichen HEF-DK 100 gestohlen

Bad Hersfeld - Holzdiebstahl neben Bahnstrecke Bebra nach Bad Hersfeld BEBRA-WEITERODE. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (16.03.) und Montagmorgen (19.03.) wurden ca. vier Raummeter Birken- und Buchenholz gestohlen. Der Tatort befindet sich in der Verlängerung Ulfenmühle in Richtung des Stadtteils Blankenheim. In der letzten Woche wurden von der der Deutschen Bahn an dem parallel zu den Bahngleisen liegenden Weg mehrere Bäume gefällt. Vor Ort konnten noch frische helle Holzspäne festgestellt werden. Der oder die Täter schnitten, das im Eigentum der Bahn stehende Holz, vor Ort mit einer Kettensäge von den Stämmen ab. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Beide Autokennzeichen HEF-DK 100 gestohlen BAD HERSFELD. Auf dem öffentlichen Parkplatz, neben einer Gärtnerei in der Dreherstraße, wurden in der Nacht zum Dienstag (20.03.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-DK 100 von einem silbernen Peugeot, Typ 206, abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an: Manfred Knoch Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Bad Hersfeld: (06621-932-131)