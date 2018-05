Polizeipräsidium Osthessen / Komplettes Baugerüst von Baustelle ...

Komplettes Baugerüst von Baustelle abmontiert und gestohlen / Schaden ca. 40.000 Euro

Fulda - BAD HERSFELD. In der Nacht zum Donnerstag (17.05.) wurde in der Rudolf-Diesel-Straße ein komplettes Baugerüst im Wert von ca. 40.000 Euro des Autohof-Neubaus an der Bundesautobahn A4 abmontiert und gestohlen. Das Gerüst hat eine Länge von. Ca. 30 Metern und eine Höhe von ca. 6 Metern inkl. eines Rückenabsturzschutzes. Vermutlich wurde das Baugerüst mit einem Lkw abtransportiert.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

