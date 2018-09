Polizeipräsidium Osthessen / Medienmitteilung des PP Osthessen ...

Medienmitteilung des PP Osthessen für den Bereich des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld - Einbruch in Gaststätte BAD HERSFELD - In der Nacht zum Mittwoch (19.09.) wurde am Kirchplatz in eine Gaststätte eingebrochen. Dabei wurde etwas Bargeld, zwei Sparschweine mit ein paar Euro, ein Gürtel und ein Rucksack gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 340 Euro.

Baucontainer von Firma aufgebrochen KIRCHHEIM. Im Gewerbegebiet "Am Friedrichsfeld" wurden am Mittwochabend (19.09.), gegen 23.40 Uhr, bei einem Einbruch auf einem Firmengelände, vier Kühlaggregate von Lkws und vier gebrauchte Schiebedächer aus einem Baucontainer gestohlen. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Beide Autokennzeichen HEF-PM 268 abmontiert und gestohlen BEBRA. Von einem auf einem Parkplatz im Wiesenweg geparkten Pkw wurden am Mittwochabend (19.09.), gegen 19.00 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PM 268 abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

