Polizeipräsidium Osthessen / Mofa aus Schuppen entwendet - Pkw ...

Vogelsberg - Mofa aus Schuppen entwendet

WARTENBERG. Am Mittwoch (31.10.), zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, stahlen Unbekannte im Wartenberger Ortsteil Angersbach ein Mofa im Wert von rund 300 Euro. Die Hercules Prima 5 SL mit dem Versicherungskennzeichen HFN 784 war im Tatzeitraum vom Eigentümer in einem Schuppen in der Straße "Borngäßchen" abgestellt worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0

Pkw zerkratzt

HOMBERG. Im Stadtteil Nieder-Ofleiden zerkratzten Unbekannte am Donnerstag (1.11.), in der Zeit von 5:30 Uhr bis 13:30 Uhr, die Tür eines schwarzen Mercedes E 220 mit einem unbekannten Gegenstand. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Industriestraße abgestellt worden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bittet an die Polizeistation Alsfeld, 06631/974-0

Einbruch in Elektrolager

SCHLITZ. In der Nacht zu Donnerstag (1.11.) kam es zu einem Einbruch in ein Elektrolager in der Straße "Oberdorf" im Schlitzer Stadtteil Nieder-Stoll. Dabei entwendeten die unbekannten Täter mehrere Elektrogeräte und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Täter über eine rückwärtige Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter Telefon 06642/1647

