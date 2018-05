Polizeipräsidium Osthessen / Nachbarschaftsstreit eskaliert

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Fulda - Hofbieber/Kleinsassen - Am späten Samstagabend eskalierte ein Nachbarschaftstreit zwischen zwei 51-jährigen Personen in Hofbieber/Kleinsassen. Der Streit begann mit einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam eine Waffe zum Einsatz. Der Vorfall wurde am folgenden Tag der Polizei bekannt. Die Beamten leiteten daraufhin polizeiliche Maßnahmen ein. Bei dem Waffeneinsatz wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei wurde zur Unterstützung herangezogen und nahm den mutmaßlichen Schützen widerstandslos fest. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnung des vorläufig Festgenommenen. Bei der Durchsuchung fanden Polizeibeamten ein Messer, Munition verschiedener Kaliber und eine Waffe. Die Ermittlungen und die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.

