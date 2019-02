Polizeipräsidium Osthessen / Nachtrag zum tödlichen ...

Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B 275 vom 25.02.19

Grebenhain - Am Montag, 25.02.2019, 21:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Grebenhain mit seinem Pkw die B 275 aus Richtung Hartmannshain kommend in Richtung Grebenhain. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Mitfahrer. Etwa 200 Meter vor der Ortslage Grebenhain kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 27-jährige Mitfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde zwecks Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die B 275 war im Bereich der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde total beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. EUR 1.000,-. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Grebenhain hinzugezogen.

Frank Harnack, PHK - PSt. Lauterbach

