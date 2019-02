Polizeipräsidium Osthessen / Nachtrag zum Verkehrsunfall ...

Nachtrag zum Verkehrsunfall "Fahrzeug überschlagen"

Großenlüder-Müs - Am Samstagvormittag (10:35 Uhr)kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 zwischen Großenlüder-West und Müs. Ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Gemeinde Abtsgemünd befuhr mit seinem Opel Corsa die B 254 von Großenlüder in Richtung Müs. Etwa 400 Meter vor der Einmündung in Richtung Eichenried kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im dortigen Straßengraben gegen einen Wasserdurchlass aus Beton und überschlug sich im Anschluss. Der Fahrer des Opels wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße war für circa 1 Stunde vollgesperrt. Das Fahrzeug musste nach vermutlichem Totalschaden abgeschleppt werden.

Müller, POK - PSt. Fulda

