Polizeipräsidium Osthessen / Nachtrag zum Verkehrsunfall mit ...

Nachtrag zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Schwerer Unfall auf der A4

Bad Hersfeld - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 05.03.2018, 20.50 Uhr auf der A 4, Dresden-Kirchheim, zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck. Ein 48-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem PKW BMW die A 4 von Bad Hersfeld nach Kirchheim. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im rechts angrenzenden Flutgraben/Böschungsbereich drehte sich der BMW mehrfach und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer und musste durch Kräfte der Feuerwehr Bad Hersfeld aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er kam nach einer med. Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort, mittels Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus. Durch aufgewirbelte Steine und Trümmerteile wurden noch zwei weitere PKW beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 90.000,- EUR. Die A 4 in Richtung Kirchheim musste für eine Stunde gesperrt werden, so dass sich ein Stau von 4 km Länge bildete. Außer dem Verursacher wurde niemand verletzt.

(de Vries), POK

