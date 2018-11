Polizeipräsidium Osthessen / Nachtragsmeldung: Wem gehören diese ...

Nachtragsmeldung: Wem gehören diese Schlüssel?

Vogelsberg - Nachtragsmeldung:

Versehentlich wurde das Lichtbild der gesuchten Schlüssel nicht hochgeladen. Dieses befindet sich nun im Anhang.

Ursprungsmeldung:

Wem gehören diese Schlüssel?

LAUTERBACH. Am Mittwochmorgen (07.11.) wurde in Lauterbach die Wohnung eines 20-jährigen Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebesgut aus Einbrüchen durch-sucht. Die Kriminalpolizei hatte hierzu einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss er-wirkt. In der Wohnung wurden mehrere Schlüssel gefunden, die nach bisherigen Ermitt-lungen keinem Eigentümer zugeordnet werden können. Wer kann Hinweise zu den ab-gebildeten Schlüsseln geben?

Hinweise erbittet die Regionale Kriminalinspektion Vogelsberg in Alsfeld unter 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

