Polizeipräsidium Osthessen / Pkw-Aufbruch gescheitert

Vogelsberg - Pkw-Aufbruch gescheitert

FELDATAL. Ein Fahrzeugbesitzer aus Willingshausen parkte seinen schwarzen Mazda 5 am Samstagabend (24.11.) gegen 19:00 Uhr vor einer Bar in der Ringstraße im Ortsteil Köddingen. Bis zu seiner Rückkehr gegen 24:00 Uhr versuchten Unbekannte, die Fahrertür gewaltsam aufzubrechen, jedoch erfolglos. Am Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

