Polizeipräsidium Osthessen / Pkw aufgebrochen, Diebstahl von ...

Vogelsberg - Dienstag, 25.09.2018 Pkw aufgebrochen

Schlitz - Am Montag (24.09.), in der Zeit von 14:40 Uhr bis 15:20 Uhr brachen Unbekannte in der Straße "Grabenberg", am dortigen Friedhof, in einen schwarzen Mercedes ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertüre ein und stahlen eine Einkaufstasche, sowie eine Geldbörse. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf rund 500 Euro beziffert.

Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 47) 16 47, Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Diebstahl von LKW-Anhänger

Mücke - In der Zeit von Freitag (21.09) bis Montag (24.09) stahlen Unbekannte einen Lkw-Anhänger der Marke "Alasco" von einer Baustelle, welche sich in der Nähe des Rasthofes "Gottesrain" befindet. Der Wert des Anhängers wird auf rund 40.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

