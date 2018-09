Polizeipräsidium Osthessen / Planenschlitzer entwenden Autoreifen

Planenschlitzer entwenden Autoreifen

Vogelsberg - Medieninformation vom 20.09.2018

Planenschlitzer entwenden Autoreifen Alsfeld - Auf dem Parkplatz der Rastanlage "Pfefferhöhe" in Alsfeld an der Bundesautobahn A5 entwendeten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht, zwischen 17:30 Uhr und 5 Uhr von einem Auflieger mehrere fertig montierte Autoreifen. Zuvor schlitzten die Diebe die Plane des Anhängers auf und gelangten so an die Reifen. Das Diebesgut haben einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de