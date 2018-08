Polizeipräsidium Osthessen / Polizei warnt vor ...

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda

Fulda - Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda

REGION. Unbekannte haben am heutigen Montag in mehreren Ortschaften des Landkreises Fulda versucht, mit dem sogenannten "Enkeltrick" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie gaben sich am Telefon als Verwandte oder Neffen aus und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Bislang sind Fulda sowie die Gemeinden Hofbieber und Großenlüder von solchen Anrufen betroffen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche. Ihre Polizei rät:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein - Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen - Informieren Sie die Polizei über 110

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de