Polizeipräsidium Osthessen / Polizei warnt vor Gefahren in der ...

Fulda - Polizei warnt vor Gefahren in der Erntezeit: Ladungssicherung beachten!

OSTHESSEN. Auch in den kommenden Wochen sind wieder viele Erntemaschinen und beladene landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhängern auf den osthessischen Straßen unterwegs. Das Verkehrsaufkommen wird derzeit durch die vorherrschende Trockenheit mit wetterbedingten Ernteeinbußen noch deutlich erhöht. Ein Austausch von Futtermitteln zwischen einzelnen Landwirtschaftsbetrieben ist notwendig geworden.

So fiel der Polizei auf der B 62 in Höhe der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld ein ungesicherter Rundballentransport auf. Die Ladung bestand aus 14 Rundballen auf zwei Ebenen, die nicht mit Spanngurten gesichert waren. Bei der Kontrolle zeigte sich der Fahrer einsichtig. Nachdem er in einem nahegelegenen Fachmarkt Sicherheitsgurte gekauft und die Ladung ordnungsgemäß gesichert hatte, konnte er weiterfahren.

"Wir haben Verständnis für die Situation der Landwirte" erklärt Pressesprecher Dominik Möller und ergänzt: "Dennoch besteht durch den unsachgemäßen Transport von beispielsweise Heu-, Stroh- oder Silageballen eine hohe Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer."

Ihre Polizei bittet daher:

- Achten Sie auf eine sachgerechte Ladungssicherung! - Halten Sie die technischen Beleuchtungs- und Kennzeichnungsvorschrifte ein! - Halten Sie die zulässigen Abmessungen und Gewichte ein!

