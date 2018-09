Polizeipräsidium Osthessen / Roller beschädigt, Mobile Toilette ...

Roller beschädigt, Mobile Toilette beschädigt

Vogelsberg - Donnerstag, 27.09.2018 Roller beschädigt

Wartenberg - Am Mittwoch (26.09.), in der Zeit von 6:50 Uhr bis 16 Uhr beschädigten Unbekannte auf einem Abstellplatz am Bahnhof Angersbach das Top-Case an einem schwarzen Kleinkraftrad. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Mobile Toilette beschädigt Alsfeld - Auf einer Baustelle in der Landgraf-Hermann-Straße beschädigten Unbekannte ein mobiles Toilettenhäuschen am Mittwoch, zwischen 7 Uhr und 7:20 Uhr. Die Täter hatten die Klobrille unbrauchbar gemacht. Wie hoch der entstandene Sachschaden liegt, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistationen Alsfeld, 06643/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

