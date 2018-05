Polizeipräsidium Osthessen / Rollladen beschädigt, Einbrecher ...

Rollladen beschädigt, Einbrecher gestört, Fahrraddiebstahl, Pferdesättel entwendet, Radmuttern gelöst

Vogelsberg - Medieninformation vom 22.05.2018

Rollladen beschädigt Wartenberg/Landenhausen - Einen Rollladen an einem Haus beschädigte ein unbekannter Täter am vergangenen Pfingstwochenende, zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in der Straße "Erlengrund" im Wartenberger Ortsteil Landenhausen. Es entstand ein Sachschaden von rund Einhundert Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbrecher gestört Homberg (Ohm) - Ein unbekannter Einbrecher wurde am Sonntag, gegen 16:30 Uhr bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus einzubrechen durch einen Nachbarn in der Sonnenstraße gestört. Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug die Haustür gewaltsam zu öffnen. Der Unbekannte gab aber, als er den Anwohner bemerkte, sein weiteres Vorhaben auf. Es entstand ein Sachschaden von rund Eintausend Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrraddiebstahl Lauterbach - Von dem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 15:30 Uhr ein Mountainbike. Das Fahrrad der Marke "Rehberg" hat einen Wert von circa 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pferdesättel entwendet Wartenberg/Landenhausen - Mehrere Pferdesättel im Wert von circa 18000 Euro entwendeten unbekannte Täter während des Reitturniers am vergangenen Pfingstwochenende in Wartenberg/Landenhausen aus Sattelboxen. Die Täter öffneten zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 6:10 Uhr, in einem Zelt gewaltsam die Boxen und gelangten so an das Diebesgut. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Radmuttern gelöst, Rad verloren Kirtorf - An einem grauen VW/Polo lösten Unbekannte an dem linken Vorderrad die Muttern an der Bundesstraße B62 bei Kirtorf/Lehrbach am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 19:15 Uhr. Während der Fahrt rutschte das Rad komplett von der Achse. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

