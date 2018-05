Polizeipräsidium Osthessen / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, ...

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Einbruch in Werkstatt, Einbruch in Vereinshaus

Fulda - Mittwoch, 16. Mai 2018 Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug FULDA - In der Nacht von Samstag (12.05.) auf Sonntag (13.05.) im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 09:00 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Wiener Straße am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A5. Die Täter klappten mit Schwung den Außenspiegel ein, sodass dabei das Glas des integrierten Blinkers zerbrach. Es ist ein Sachschaden von 50 Euro entstanden. Einbruch in Werkstatt NEUHOF - Zwischen Montag (14.05.), 18:30 Uhr und Dienstag (15.05.), 07:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Hanauer Straße in Neuhof eingebrochen. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, stahlen die Unbekannten einen Satz Reifen mit Felgen. Einbruch in Vereinshaus HAINZELL - Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum vom Montag (14.05.), 22:00 Uhr, bis Dienstag (15.05.), 11:00 Uhr, in das Vereinshaus der SG Hainzell ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Sie stahlen mehrere Elektrogeräte, Spirituosen sowie Süßigkeiten im Gesamtwert von circa 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist. geschrieben von: Praktikantin Selina Feller Wolfgang Keller Leiter Pressestelle Tel.: 0661 - 105 1010

