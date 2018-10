Polizeipräsidium Osthessen / Sachbeschädigungen - Randale im Bus

Sachbeschädigungen - Randale im Bus

Fulda - Sachbeschädigung an PKW

Fulda - In der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.10) beschädigten Unbekannte einen Personenkraftwagen, der in der Paul-Klee-Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzten die rechte Seite eines Audi A6. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR.

Örtliche Farbschmierereien

Fulda - In der Straße "Zum Schulzenberg" beschädigten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13/14.10) das Namensschild der Grundschule und die Mauer einer Kindertagesstätte. Mit orangener Farbe beschmierten sie das Schild und die Mauer mit den Buchstaben "Ayg". Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Rabiater Fahrgast

Fulda - Ein offensichtlich erheblich betrunkener Fahrgast randalierte am Dienstagabend (16.10.), gegen 19.50 Uhr, zunächst in einem Stadtbus und anschließend am Busbahnhof. Dort war der 24-jährige Fuldaer zunächst in den gut besetzten Bus eingestiegen und hatte dabei eine Schale mit Pommes Frites auf den Boden geworfen. Anschließend suchte er verbalen Streit mit anderen Businsassen und bedrohte einen Fahrgast mit der Faust. Der Busfahrer konnte den Betrunkenen nicht beruhigen und rief die Polizei zu Hilfe, um den renitenten Fahrgast aus dem Bus zu verweisen. Doch auch außerhalb des Busses setzte dieser seine Randale fort und beleidigte zudem Passanten und Polizisten. Die Begehung weiterer Straftaten konnte letztendlich nur durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Nachdem er medizinisch versorgt war und sich beruhigt hatte, brachten ihn die Beamten schließlich nach Hause.

