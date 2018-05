Polizeipräsidium Osthessen / Schwerer Verkehrsunfall ...

Schwerer Verkehrsunfall (Abschlussbericht)

Vogelsberg - Medieninformation vom 03.05.2018

Schwerer Verkehrsunfall Wartenberg/Landenhausen - Auf der Bundesstraße B254 ereignete sich gegen 15:45 Uhr am Ortseingang von Wartenberg/Landenhausen aus Richtung Angersbach kom-mend ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person schwer verletzt. An dem Unfall sind zwei Pkws beteiligt. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.

Näheres ist nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.

Abschlussbericht: Ein 68-jähriger Autofahrer wollte in Wartenberg/Landenhausen mit seinem Pkw von der Straße "Roteck" nach links auf die Bundesstraße B254 in Richtung Angersbach abbiegen. Dabei übersah einen Personenwagen, in dem ein 52 Jahre alten Fahrer saß und von Lauterbach her kam. Im Einmündungsbereich stießen beide Wagen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 68-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 52-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Alle Unfallbeteiligten kommen aus der Großgemeinde Wartenberg. Der Unfallschaden beträgt etwa 20000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

