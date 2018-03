Polizeipräsidium Osthessen / Schwerer Verkehrsunfall am ...

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmorgen auf B 62 in Höhe der Autobahnauffahrt zur A7 bei Niederaula (LK Hersfeld-Rotenburg) / 56-jähriger Pkw-Fahrer nach Operation außer Lebensgefahr

Bad Hersfeld - NIEDERAULA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am heutigen Montagmorgen (05.03.) kam es gegen 05:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 in Höhe der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn A7.

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark befuhr die B 62 aus Richtung Niederaula-Niederjossa kommend in Fahrtrichtung Niederaula. Ein 56-jähriger Fahrer aus Schweina in Thüringen befuhr mit seinem blauen Pkw, Citroen C4, in entgegengesetzter Richtung.

In Höhe der Autobahnauffahrt zur A7 ordnete sich der Fahrer des Sattelzuges nach links auf die Linksabbiegerspur ein, um dann auf die Autobahnauffahrt aufzufahren. Beim Abbiegen muss der 51-jährige Lkw-Fahrer den entgegenkommenden Pkw übersehen haben und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw halkb auf eine Verkehrsinsel geschleudert und prallte dann noch gegen einen Pkw aus Fulda, der gerade auf der Autobahnabfahrt in Richtung B 62 fuhr.

Der 56-jährige Pkw-Fahrer aus Schweina wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Es entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro.

