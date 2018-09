Polizeipräsidium Osthessen / Schwerer Verkehrsunfall auf ...

Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße bei Wildeck-Hönebach (Hersfeld-Rotenburg) / Pkw-Fahrer schwer verletzt in Krankenhaus / Ca. 30.000 Euro Schaden

Bad Hersfeld - WILDECK-HÖNEBACH (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochvormittag (26.09.), gegen 10:30 Uhr, auf der Landesstraße 3306, zwischen Heringen und Wildeck-Hönebach, wurde ein 59-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt (Österreich) schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Pkw unterwegs von Heringen in Richtung Hönebach. In einer leichten Rechtskurve kam er aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn, durchfuhr einen Straßengraben, prallte gegen die Böschung und schließlich gegen einen Baum. Er musste mit schweren Verletzungen in das Klinikum in Bad Hersfeld eingeliefert werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

