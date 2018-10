Polizeipräsidium Osthessen / Schwerer Verkehrsunfall auf der A4 ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach

Bad Hersfeld - Schwerer Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach

WILDECK. Auf der Bundesautobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach in Fahrtrichtung Westen kam es heute Mittag, gegen 12:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an dem zwei Fahrzeuge beteiligt sind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich um einen Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Über den genauen Unfallhergang ist derzeit nichts bekannt. Die A4 ist aktuell in Richtung Westen voll gesperrt.

