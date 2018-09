Polizeipräsidium Osthessen / Schwerer Verkehrsunfall mit drei ...

Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Wildeck-Bosserode (Abschlussmeldung)

Fulda - Am 20.09.2018 gegen 16:05 Uhr kam es auf der L 3251 bei Bosserode zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 89-jährige Dame aus Obersuhl wollte mit ihrem PKW von Bosserode kommend auf die Landstraße in Richtung Obersuhl einbiegen. Hierbei übersah sie den PKW eines Ehepaares aus Bebra. Es kam zum Zusammenstoß beider PKWs. Alle drei Unfallbeteiligte Personen wurden hierbei schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge (wirtschaftliche Totalschäden) mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Wildeck zur Bergung und mehrere Rettungswagen waren hier im Einsatz.

(Berichterstatter: Sandrock, POK - PSt. Rotenburg)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de