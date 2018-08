Polizeipräsidium Osthessen / Stahlträger im Maisfeld ...

Stahlträger im Maisfeld aufgefunden: Eigentümer gesucht

Fulda - Stahlträger im Maisfeld aufgefunden: Eigentümer gesucht

Hünfeld - Bereits am Samstag (18.08.) wurden in einem Maisfeld bei Hünfeld, neben der Landesstraße 3176 in Richtung Sargenzell, 15 Baustahlstützen aufgefunden. Da der Eigentümer bisher noch nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizei Hünfeld um sachdienliche Hinweise.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Hünfeld, 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, POK

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1013

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de