Polizeipräsidium Osthessen / Streit eskalierte - Täter festgenommen

Streit eskalierte - Täter festgenommen

Fulda - Freitag, 24.08.2018

Streit eskalierte, Täter festgenommen Fulda - Am Freitagvormittag wurde der Polizei, gegen 10 Uhr, gemeldet, dass es in der Petersberger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sei. Während des Streits soll die männliche Person die Frau bedroht haben. Der Aggressor hatte mittlerweile den Tatort verlassen. Im Rahmen der Ermittlungen und mit Hilfe von Zeugen konnte der mutmaßliche Täter, ein 50-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis, von Polizeibeamten am späten Vormittag im Fuldaer-Innenstadtbereich festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

