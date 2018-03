Polizeipräsidium Osthessen / Täter flüchtet nach versuchtem ...

Täter flüchtet nach versuchtem Raubüberfall / Klarstellung zu unserer Medienmitteilung von Mittwoch, 28. März 2018

Fulda - GROSSENLÜDER - Nach einem Überfall auf einen Lotto, Tabak und Paketshop in Großenlüder am Donnerstagmittag (28.03.), gegen 14:45 Uhr, fahndet die Polizei dem flüchtigen Täter. Der Mann hatte das Geschäft am Marktplatz betreten und die Mitarbeiterin mit einem größeren Messer bedroht. Er forderte die Frau auf, Geld aus der Kasse herauszugeben. Dies tat sie jedoch nicht, sondern rief um Hilfe. Der Täter verließ daraufhin ohne Beute das Geschäft und flüchtete zunächst in Richtung Kirche. Von der Kirche aus lief er weiter in Richtung Sportplatz; dann verliert sich seine Spur. Die sofort alarmierte Polizei nahm mit mehreren Streifen die Fahndung nach dem Mann auf. Er ist nach der Beschreibung von Zeugen circa 1,65 Meter groß, schlank, hat helle Haut und eine mitteleuropäische Erscheinung. Sein Alter liegt vermutlich zwischen 16 und 18 Jahren. Bekleidet war der Täter mit einem grauen Kapuzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

