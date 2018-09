Polizeipräsidium Osthessen / Tödlicher Verkehrsunfall auf der A ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 5 kurz vor der Rastanlage Rimberg (Abschlussmeldung)

Fulda - Am Donnerstag, 06.09.2018 gegen 22:44 Uhr ereignete sich auf der BAB 5, Gem. Breitenbach a. H., Kreis Hersfeld/Rotenburg, bei km 378,075 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 37 jähriger Pkw Fahrer aus Chemnitz ums Leben kam.

Nach ersten Ermittlungen blieb der Pkw Fahrer aus Chemnitz im Steigungsbereich der BAB 5 zur Rastanlage Rimberg auf der Kriechspur wegen eines technischen Defektes liegen. Eine genaue Ursache steht zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest und wird von einem Kfz-und Unfallgutachter untersucht. Ein 57 jähriger rumänischer Staatsbürger, der einen in Deutschland zugelassenen Lastzug fuhr, wechselte vom mittleren Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den vor ihm stehenden Pannen-Pkw. Der Lastzug fuhr ungebremst auf das Pannenfahrzeug auf, in dem sich noch der Pkw-Fahrer befand. Durch die Wucht des Aufpralles, wurde der Fahrer so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Für die Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die BAB 5 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung in Fahrtrichtung Norden ca. 4 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Alsfeld-Ost abgeleitet, trotzdem bildete sich ein ca. 7 km langer Rückstau. Höhe des Sachschaden ca. 22.000,00EUR

Zeitgleich ereignete sich auf der BAB 4, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der AS-Hersfeld im Bereich der Asbachtalbrücke bei Starkregen ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-Lkw (Sprinter) ins Schleudern geriet und in die Betonschutzwand prallte. Anschließend blieb das Fahrzeug im Kurvenbereich auf der linken Spur liegen. Zum Glück wurden hier keine Personen verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR. Auch hier musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung die A 4 für ca. 1 Stunde in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt werden.

