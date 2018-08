Polizeipräsidium Osthessen / Verkehrsunfall auf der B324 bei ...

Verkehrsunfall auf der B324 bei Neuenstein (Nachtrag zur Erstmeldung von 23.09 Uhr)

Fulda - Am Dienstagabend, gg. 22.30 Uhr, ereignete sich im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf der Bundesstraße 324, zwischen den Ortsteilen Unter- und Obergeis, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 59jähriger aus Neuenstein schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann mit seinem Pkw in einer Rechtskurve vor Obergeis auf die Gegenspur und touchierte dort zunächst die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lkw-Gespanns. Im Anschluss geriet dieser Pkw vollends auf die Gegenfahrbahn und stieß dort beinahe frontal in den Pkw eines 34 jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer aus Bad Hersfeld erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da bei dem Fahrer aus Neuenstein der Verdacht einer Alkoholisierung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Fahrbahn bis 24.00 Uhr komplett gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30.200 EUR.

