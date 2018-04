Polizeipräsidium Osthessen / Verkehrsunfall auf der BAB 4 mit ...

Verkehrsunfall auf der BAB 4 mit zwei leicht- und einer schwerverletzten Person (Nachtrag zur Erstmeldung von 17.41 Uhr)

Fulda - Am Samstag, 21.04, 2018, gg. 17:20 Uhr, wurde durch eine Augenzeugin ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Herleshausen, Gemarkung Gerstungen, Wartburgkreis, gemeldet. Ein 43-jähriger polnischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW, T 4, besetzt mit weiteren zwei Insassen den rechten von zwei vorhandenen Fahrspuren. In Höhe des Kilometers 328,000 wollte er ein vor ihm langsam fahrendes Wohnmobil überholen. Dabei verschätzte er sich nach eigenen Angaben beim Abstand und fuhr mit ungebremster Geschwindigkeit auf dieses auf. Der 64-jährige Wohnmobilfahrer aus Zörbig blieb unverletzt. Die Fahrzeuge kamen auf beiden Fahrstreifen zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer des T 4 erlitt kleine Schnittwunden am Kopf. Der 26-jährige polnische Beifahrer wurde mit Verdacht auf Prellungen und HWS mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Der auf der hinteren Sitzbank sitzende 55-jährige polnische Insasse war im T 4 eingeklemmt und musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obersuhl aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungswagen in das St.-Georg Klinikum nach Eisenach verbracht. Der hinzugezogene Rettungshubschrauber konnte aufgrund der doch nicht so schweren Verletzungen die Unfallörtlichkeit ohne Patienten wieder verlassen. Am Unfallort war die Freiwillige Feuerwehr aus Obersuhl im Einsatz. Zwecks Bergung und Aufräumarbeiten kam es zu einer ca. 1,5 - stündigen Vollsperrung der A 4 in Fahrtrichtung Osten. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

(Berichterstatterin: Jaekel, PHK`in - PASt Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

