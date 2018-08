Polizeipräsidium Osthessen / Verkehrsunfall mit schwerverletzter ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrzeugführerin auf der A7 (Nachtrag zur Erstmeldung von 14.56 Uhr)

Fulda - Am heutigen Freitag, den 24.08.2018, kam es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Kassel, in Höhe Parkplatz Rotkopf, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Auf Grund hohen Fahrzeugaufkommens staute sich der Verkehr im Verlauf der BAB 7, zwischen dem Autobahndreieck Fulda und der Tank und Rastanlage Großenmoor, immer wieder auf.

So bildete sich auch gegen 14:30 Uhr, Höhe Parkplatz Rotkopf, ein Stauende. Ein polnischer Sattelschlepper, der ebenfalls gerade die Autobahn in diesem Bereich befuhr, bemerkte das Stauende auf Grund von Unachtsamkeit zu spät. Der Sattelschlepper fuhr auf das letzte Fahrzeug am Stauende, einen schwarzen Kleinwagen, ohne zu Bremsen auf. Dabei wurde die 29 jährige, aus dem Landkreis Fulda stammende Fahrerin des Kleinwagens, schwer verletzt.

Angehörige der Feuerwehr Hannover, die zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Rückreise einer Fortbildungsveranstaltung waren und das Unfallgeschehen beobachten konnten, begannen umgehend mit der Erstversorgung der schwerverletzten Person.

Notarzt, Rettungswagen und die Feuerwehr Fulda waren kurze Zeit später ebenfalls vor Ort.

Bei dem PKW entstand Totalschaden. Insgesamt kam es bei dem Unfall zu einer Sachschadenshöhe von ca. 40.000 Euro.

Die Autobahn musste auf Grund des Unfalls 45 Minuten voll gesperrt werden.

(Berichterstatter: POK Auth - PASt. Petersberg)

