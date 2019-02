Polizeipräsidium Osthessen / Vermisste Person in Hünfeld

Vermisste Person in Hünfeld

Fulda - Seit ca. 15.00 Uhr wird der 84-jährige Richard Laibach aus Nüsttal - Silges vermisst. Herr Laibach war zuletzt zu Fuß in Hünfeld unterwegs. Personenbeschreibung: graues Haar, ca. 1,75 m groß, leicht gebeugte Haltung; bekleidet mit heller Jacke und karierter Hose. Herr Laibach ist nicht in der Lage sich zu orientieren. Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld Tel.: 06652 - 96580 oder das Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 - 1050

Hubertus Kümpel Polizeiführer vom Dienst

