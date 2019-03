Polizeipräsidium Osthessen / Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Fulda - Breitenbach am Herzberg: Am frühen Freitagmorgen (15.03.) um 03:15 Uhr versuchten unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg in der Hauptstraße in Breitenbach am Herzberg zu sprengen. Ein vorbeifahrender Zeuge konnte beobachten, dass sich mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen neben einer dunklen Limousine vor dem Gebäude der Bank aufhielten. Die sofort alarmierten Beamten stellten vor Ort fest, dass die Täter versucht hatten, den Geldausgabeautomaten aufzubrechen. Die Beamten konnten außerdem einen leichten Gasgeruch wahrnehmen. Nach ersten Erkenntnissen entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

