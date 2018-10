Polizeipräsidium Osthessen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Sachbeschädigung an Haustüre - Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen

Vogelsberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld - In der Zeit von Freitag (28.09) bis Dienstag (02.10) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Blaupfütze" einzubrechen. Die Täter probierten die Haustüre aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Haustüre

Mücke - In der Zeit von Montag (01.10) bis Mittwoch (03.10) beschädigten Unbekannte in der Torwiesenstraße die Haustüre eines Einfamilienhauses. Die Täter schlugen zwei Scheiben der Türe ein, welche hierdurch zerstört wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen

Lauterbach - Am Mittwoch (03.10), in den Vormittagsstunden, versuchte unbekannte Täter einen lebensälteren Herrn um seine Ersparnisse zu bringen. In dem Telefonat wurde ihm mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel 28.000 Euro gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten, seien zuvor Zahlungen für Gebühren, Versicherungen und zu entrichtende Steuern in Höhe von 900 Euro fällig. Das vermeintliche Opfer erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Ihre Polizei rät: - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewinnen! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern! - Lassen Sie sich nicht zu einer Geldüberweisung oder zur Zahlung von Gebühren nötigen! - Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln: Notieren Sie die Rufnummer und legen den Hörer auf!

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Osthessen auf die Veranstaltung "Senioren sind auf Zack" am 23.10.2018, 14 Uhr bis 18 Uhr, in der Aula der Sparkasse Lauterbach, Bahnhofstraße 47, hin. Hier erhalten die Besucher weitere wertvolle Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen. Weitere Informationen auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

