Polizeipräsidium Osthessen / Versuchter Einbruch - Kennzeichen ...

Versuchter Einbruch - Kennzeichen gestohlen

Fulda - Einbruchsversuch in Getränkemarkt

Hosenfeld - Am Mittwoch (14.03.), zwischen 03:00 Uhr und 03:10 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Getränkemarkt, der sich im Herrleinweg befindet, einzubrechen. Als sie dabei die Alarmanlage auslösten, ließen sie von ihrer Tat ab und flüchteten zu einem vermutlich dunkelbraunen Ford Focus oder Mondeo. Eine Zeugin beobachtete die Flüchtenden und konnte Fragmente des Kennzeichens - WI für Wiesbaden sowie den Buchstaben V - erkennen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 3000,- Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Petersberg - Am Mittwoch (14.03.), in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 18:40 Uhr, kam es in der Steinauer Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Von einem, auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma abgestellten Pkw Opel Zafira Tourer wurden die beiden Schilder FD-MT 2003 gestohlen. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist. geschrieben von: Praktikantin Selina Feller

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 - 105 1010

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Fulda (0661-105-1011) Bad Hersfeld: (06621-932-131) Vogelsberg: (06641-971-130) E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de